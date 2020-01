Pepa: «O mínimo erro paga-se caro»

O Paços de Ferreira perdeu por 1-0 na receção ao Famalicão e ficou pelo caminho na Taça de Portugal. No final da partida o técnico dos castores lamentou o desfecho da eliminatória após "um jogo emotivo e bem disputado.





"A qualidade poderia ter sido melhor, mas aqui, em jogos a eliminar, conta é a passagem. As equipas não queriam falhar e o mínimo erro paga-se caro", afirmou Pepa na flash interview."Na primeira parte bloqueámos o jogo interior, estávamos bem, em transições tivemos oportunidades. Na segunda parte entrou melhor o Famalicão. Houve algum domínio. Quando estávamos a equilibrar sofremos o golo aos 81 minutos, mas conseguimos reagir. Mostrámos capacidade, entrega à procura do empate para chegar ao prolongamento", explicou o treinador.Pepa não quis justificar a eliminação com algumas baixas na equipa pacense e destacou a boa exibição dos seus jogadores."Nunca fui de lamentar de quem não está. São jogadores que têm dado muito à equipa como tem dado muito quem tem jogado agora. Vou para a guerra com quem treina no limite, com quem percebe as ideias que transmitimos. Isso nunca foi problema. Tanto é que a resposta foi boa. Ao intervalo pedi para termos mais bola e quando conseguimos sofremos o golo. Chegámos aos quartos, queríamos ir às meias, mas não conseguimos", justificou.