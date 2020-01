Pepa: «O Santa Clara é equipa fria, muito forte nas transições e bolas paradas»

O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, disse esta quinta-feira que a equipa está preparada e vai discutir o resultado frente ao Santa Clara, nos Açores, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS, no sábado.

Em conferência de imprensa, Pepa deu conta de uma "semana normal em termos anímicos", sem quebras após a derrota caseira diante do líder Benfica (2-0), mas "muito intensa e com muita qualidade em termos de trabalho", esperando um Paços de Ferreira "consistente" e com "mais objetividade na procura do golo".

"O importante é sabermos o que vamos encontrar e estarmos preparados para uma ou duas situações que o Santa Clara pode apresentar no jogo, termos em atenção o estado do terreno, que é muito importante, e, mais do que isto tudo, é a nossa equipa e aquilo que temos de fazer: continuar a potenciar e, aquilo que nos faltou, mais vertigem, mais diagonais, mais roturas e mais objetividade na procura do golo", disse Pepa.

Sobre o Santa Clara, Pepa falou de uma "equipa fria, muito forte nas transições e bolas paradas" e que se sente "confortável em vantagem", dando o exemplo da vitória conseguida em Famalicão (1-0).

Em termos estratégicos, o técnico deu conta de uma alteração recente no sistema tático dos açorianos, garantindo que o Paços "tem estado consistente" e vai discutir o jogo 'olhos nos olhos', sem se preocupar com o 'fator casa'.

"Sinceramente, não olhamos a jogo em casa ou jogo fora, porque a equipa está tão preparada e é tão competitiva que não vamos ficar mais para trás, ou mais melindrados, ou mais receosos por isso. Há o conforto dos adeptos em casa, é verdade, mas a equipa sente-se confortável a jogar em casa ou fora e estamos preparados para discutir o jogo e lutar e jogar com os olhos postos nos três pontos, seja em que campo for", sublinhou.

Luiz Carlos recuperou e pode ser opção, num grupo de trabalho que tem apenas Bruno Santos de fora, por lesão, e ao qual se juntou, recentemente, Denilson, avançado ex-Tondela.

"Conhecemos muito bem e vem ao encontro do que pretendíamos. É um 'ponta' com características diferentes do Welthon e do Tanque, portanto, a qualidade aumenta, as opções aumentam e a competitividade aumenta. Estamos todos muito satisfeitos com este mercado de inverno, com a vinda de jogadores que nos vêm ajudar e acrescentar", concluiu Pepa.

O Paços de Ferreira, 16.º classificado, no limite da permanência, com 16 pontos, vai defrontar o Santa Clara, 12.º, com 20, nos Açores, a partir das 19:30 de sábado, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS.