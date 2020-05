Pepa orienta amanhã o arranque de uma nova fase

O plantel do Paços de Ferreira inicia amanhã (segunda-feira) a segunda fase de preparação para a retoma do campeonato, agendada para 4 de junho.





Uma vez que o segundo teste de despistagem à Covid-19 deu negativo a todos os jogadores, o treinador Pepa já poderá ministrar o primeiro treino de conjunto, com o objetivo de recuperar as dinâmicas táticas da equipa numa fase importante da preparação, pois o embate com os vila-condenses está a pouco mais de duas semanas de distância.Para o desafio perante o conjunto orientado por Carlos Carvalhal, o técnico pacense apenas não poderá contar com Simão Bertelli, ainda a recuperar de lesão. Em sentido contrário está Adriano Castanheira, que deverá reintegrar os trabalhos depois de um prolongado período de ausência devido a problemas físicos.