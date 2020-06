Pepa: «Perdemos três pontos e merecíamos sair daqui com mais»

Pepa, treinador do P. Ferreira, considera que a equipa merecia ter conquistado pontos frente ao FC Porto. O técnico sublinhou a atitude da equipa e lamentou a derrota por 1-0.





"Perdemos três pontos. Não vou estar aqui com aquele discurso de que este jogo não é do nosso campeonato. Um jogo muito bem conseguido da nossa parte mas a verdade é que resultou em zero pontos. Tivemos muita organização. Conseguimos condicionar o Porto com jogo direto, mas tivemos muitas dificuldades com Soares, a cair do lado esquerdo e do lado direito. Merecíamos sair daqui com mais, com pontos, mas não conseguimos. Há que valorizar o que de bom fizemos", afirmou, à Sport TV.Pepe aproveitou para dar os parabéns aos jogadores do P. Ferreira e apelou a esta atitude da equipa nos próximos jogos."O nosso foco é olhar para cima, jogo a jogo. O que fizemos aqui. Encararmos cada jogo como se fosse o último. Sofremos um golo no início e demonstrámos esta personalidade, este carácter. Quero dar os parabéns ao FC Porto, por esta vitória. Mas não posso deixar de olhar para o jogo no global e dar os parabéns aos rapazes pelo fantástico jogo que fizeram. Temos de recuperar rápido e preparar já o próximo jogo", concluiu.