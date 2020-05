Pepa preocupado com as lesões

O treinador do P. Ferreira está preocupado com as lesões dos jogadores neste período de retoma do campeonato. Pepa entende que o tempo de paragem e o regresso com muitos condicionalismos prejudica os atletas.





"Já há muitas lesões. Algumas delas não são públicas e nós, por exemplo, tivemos uma lesão muito grave do nosso guarda-redes [Simão Bertelli], que aconteceu já depois da paragem. E ainda temos jogadores com algumas mazelas, normais de uma pré-época, só que agora é numa fase atípica, nunca antes vivida", referiu em declarações ao Canal 11.Sobre o regresso aos trabalhos, Pepa sublinhou que tem sido "uma guerra boa entre a equipa técnica e o departamento médico, porque um quer acelerar e o outro tem que meter o travão, mas é saudável e há que respeitar as normas"."Andamos no fio da navalha, em termos de carga e de treinos", disse o técnico dos castores, sendo que Pepa defende ainda que a regra das cinco substituições deveria ser implementada para os jogos que faltam. "Deveria ser as cinco e ter uma ficha de jogo com 20 jogadores. Mas nesse sentido, tenho que dar os parabéns ao nosso presidente, porque nunca se escondeu, sempre deu a cara", fez questão de registar.A questão dos objetivos da permanência também foi abordada e, nesse capítulo, Pepa garante que não será uma luta a três entre P. Ferreira, Portimonense e Aves: "Queremos olhar para cima e não para baixo, mas cuidado com algumas coisas que vão escrevendo, porque quem tira o pé do acelerador depois tem dificuldades em andar e não há só três equipas a lutar pela permanência".