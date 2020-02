Pepa prepara várias mexidas com o Famalicão  

A fraca prestação do P. Ferreira no jogo com o Marítimo deixa antever alterações na equipa que amanhã vai defrontar o Famalicão. Pepa já demonstrou o seu desagrado pela exibição menos conseguida e a solução deverá passar por efetuar alterações nas várias posições do terreno.

Na defesa, é mais do que provável o regresso de Marco Baixinho à titularidade, depois de não ter saído do banco no embate com os insulares. O mesmo aconteceu com Luiz Carlos e é provável que regresse aos eleitos, até porque Diaby está castigado. Na frente, as poucas oportunidades criadas e a ausência de golos deixa também antever mudanças cirúrgicas com o objetivo de alterar o rumo dos acontecimentos.

Diaby (castigado) e Bruno Santos (lesionado) são ausências certas para a partida que decorrerá no Estádio Capital do Móvel, a partir das 15 horas deste domingo.