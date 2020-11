Pepa: «Pretendemos dar continuidade ao que vínhamos a fazer»

Se a maioria dos clubes teve duas semanas sem competição, o P. Ferreira teve um pouco mais. Faz hoje 23 dias que os castores jogaram pela última vez, quando derrotaram o FC Porto por 3-2 no campeonato, a 30 de outubro passado. O adiamento da visita ao Moreirense acabou por dilatar o período sem jogos e a missão pacense, hoje, é clara: manter o balão cheio.





"Havia alguma preocupação de vermos o balão cheio e esvaziar, mas coube a mim e aos jogadores não deixar isso acontecer, não deixar as coisas andar no ramerrame por não haver jogos. Nós não deixámos as coisas andarem ao sabor do vento. É verdade que não houve visibilidade para fora nestas três semanas de trabalho, mas teve para nós. Sentimos uma união tremenda e competitividade nos trabalhos. Pretendemos dar continuidade ao que vínhamos a fazer e com a mesma qualidade", apontou Pepa, na antevisão do jogo com a UD Oliveirense.É o arranque da caminhada na Taça, prova onde os castores procuram, pelo menos, repetir os quartos-de-final da época passada. "O nosso grupo de trabalho não precisa de avisos porque esta competição é fértil em surpresas, como já aconteceu nesta eliminatória e vai continuar a acontecer", assinalou.Oleg e Luther Singh não irão a jogo, o primeiro por ter feito os três jogos na seleção da Moldávia e o segundo devido a atraso no regresso da África do Sul, por questões burocráticas.