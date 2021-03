Pepa promete jogar de peito aberto no Dragão: «Vamos ser iguais a nós próprios»

O Paços de Ferreira defronta amanhã o FC Porto com a ambição de conseguir o feito inédito de vencer pela primeira vez no Estádio do Dragão. Um objetivo que Pepa encara "de peito aberto" e garante não mexer na estrutura.





"Não vamos alterar nada da nossa forma de jogar e não estou a criticar nada nem ninguém. Uma coisa são questões estratégicas, o que o adversário permite ou não, as zonas de pressão, a qualidade individual e coletiva. Tudo é analisado ao pormenor. Mas, mais do que estarmos fechados e agarrados ao adversário, é estarmos agarrados à nossa ideia. Assim estaremos mais próximos de ganhar o jogo, que é o que pretendemos. Vamos ser iguais a nós próprios", referiu o treinador, o qual antevê duas equipas à procura da vitória. "Espero duas equipas fortes e intensas, cada uma com a sua forma e identidade. O FC Porto é muito forte, devemos ter capacidades para anular esses pontos fortes e desfrutar do jogo, de peito aberto. Não tenho dúvidas que vamos fazer um grande jogo". Pepa rejeita jogar à defesa. "Qualquer equipa quer marcar primeiro. Para nós não existe retardar o golo do FC Porto, porque é sinónimo de que, se não sofreremos, está tudo bem e vamos embora todos contentes. Não temos problemas de perder por três ou por quatro. Mas temos problemas se não formos iguais a nós próprios, a forma de superar o adversário, a capacidade de ter bola. Sermos iguais a nós próprios".Sobre o jogo do FC Porto realizado a meio da semana com a Juventus, Pepa não acredita que terá qualquer efeito negativo nos Dragões. "Antes de mais, quero dar os parabéns ao Sérgio Conceição e ao FC Porto pela noite fantástica de futebol que vivemos. Fico muito orgulhoso de ver um país tão pequeno a fazer coisas tão grandes lá fora, como foi esta fantástica qualificação do FC Porto. Sobre o nosso jogo, são muitos dias. Do jogo com a Juventus até amanhã são muitos dias. Uma estrutura como a do FC Porto está habituada a recuperar de três em três dias e, neste caso, estamos a falar de mais dias até ao nosso jogo. A parte emocional quase sempre se sobrepõe à questão física", sustentou.O treinador do Paços de Ferreira deixou ainda uma mensagem de otimismo sobre o possível regresso para breve dos adeptos aos estádios. "Os adeptos são sempre bem-vindos. Já sentimos um arrepiozinho nos Açores. O barulho dos adeptos é nostálgico. Confio nas entidades competentes, porque há estudos feitos. Desde que exista segurança, civismo, que venham os adeptos, porque fazem muita falta".Diaby está lesionado e é o único indisponível para o jogo com o FC Porto.