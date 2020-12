Pepa: «Quem é que faz 15 remates na Luz? Fizemos mais do que o Benfica»

Pepa não conseguiu esconder a sua insatisfação com a derrota sofrida no último minuto diante do Benfica.





"Foi um jogo de muitas emoções, bem disputado, com as duas equipas a procurarem a vitória, e tenho de dar os parabéns ao Paços de Ferreira pois arrisco-me a dizer que perdemos o jogo porque o quisemos ganhar, mas é esta a nossa mentalidade e o que queremos fazer. Perdemos a nossa posição em alguns lances pois queríamos marcar", afirmou o técnico do Paços de Ferreira, à BTV, onde se revelou conformado com o resultado: "Não posso falar em murro no estômago pois o futebol é até ao árbitro apitar. Não nos agarrámos ao ferrolho à procura do empate e é esta a nossa mentalidade. Quem joga assim vai ganhar muitas vezes".O técnico ainda falou da filosofia da equipa, e garante que não vai mudar a sua filosofia. "Quem é que faz 15 remates na Luz? Fizemos mais remates do que o Benfica. É frustrante estar à procura do segundo golo e num lance em que a equipa estava um pouco partida sofremos. Podia ter dado para qualquer lado", acrescentou o antigo jogador que ainda deixou uma certeza: "Saímos sem pontos, não há vitórias morais, mas a nossa mentalidade é esta. Se nos empurrarem para trás será por mérito pois nós nunca nos encolhemos. Não queimámos tempo e por isso parabéns ao Benfica pela vitória que fez mais golos".