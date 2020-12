Pepa quer deixar o Sporting pelo caminho: «Não vamos abdicar do nosso sonho»

Pepa quer seguir em frente na Taça de Portugal e nem o facto de ter pela frente o atual líder do campeonato retira qualquer foco no objetivo. "Não vamos abdicar do nosso sonho, o Paços já esteve numa final da Taça…", lembrou o treinador dos castores, esperando agora um resultado diferente do obtido entre as duas equipas para o campeonato [vitória do Sporting, por 2-0]. "Agora é o mata-mata e queremos passar a eliminatória, contra uma equipa que está em primeiro no campeonato, vem de uma série de resultados positivos, apesar do empate em Famalicão, e queremos eliminá-los amanhã. Num palco tremendo, contra uma equipa que dispensa apresentações, muito completa, mas vamos fazer de tudo para passar", garantiu, admitindo apresentar alterações na equipa titular: "Podemos apresentar um 11 diferente do último jogo. Quando chegámos de Lisboa depois do Benfica, chegámos depois das 4 manhã e foi difícil dormir nessa noite. Temos um plantel que nos dá garantias. O terceiro jogo [FC Porto] é o que mais preocupação nos dá e está para breve, que é já na quarta-feira. Mas a equipa que entrar amanhã será neste momento a mais forte", garantiu.

As ausências de Ruben Amorim e Pote também foram abordadas por Pepa. "No jogo aqui para o campeonato, o Rúben Amorim também não esteve no baco e ganharam 2-0, mas claro que faz falta. A ausência do Pote? Se uma equipa como o Sporting ficar fragilizada por causa de um jogador, então as coisas estão muito más. É verdade que tem estado a fazer um início de campeonato fantástico, com muitos golos. Mas não é só o Pote, é a estrutura, a dinâmica, são todos", sublinhou.

Boavista sem resposta

Pepa não confirmou a abordagem do Boavista para assumir o comando técnico dos axadrezados, optando por levar o discurso para outro plano. "Temos que viver com estas situações. Se não tivesse resultados, se calhar estava-se a falar do Pepa ir para Aveiro, para minha casa, mas o foco está neste jogo, que é a eliminar. Isto não desvia nada do foco. Se estou recetivo a renovar com o Paços? Como já disse, o foco está no dia-a-dia. Sinto-me feliz nesta casa, com tudo e com todos. Mas o nosso foco é pensar no presente", concluiu