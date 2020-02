Pepa quer melhorar eficácia do Paços de Ferreira na Madeira

O treinador Pepa falou esta sexta-feira de um Paços de Ferreira apostado em mudar comportamentos e que vai procurar inverter frente ao Marítimo o registo de pior ataque da Liga, num "jogo de tripla" da 21.ª jornada.

O treinador pacense dedicou grande parte da conferência sobre o jogo de domingo a falar dos caminhos para chegar ao golo, assegurando que "está feita a reflexão" e que "com os recursos existentes, que são bons, [o Paços vai] dar a resposta no próximo jogo e ir para cima do Marítimo com tudo".

"60 e tal a 70 por cento dos golos são de bola parada e em transição ofensiva e estamos a procurar o golo nos outros 30 por cento, onde é mais difícil de chegar lá, que é em ataque organizado. Temos de ser muito mais eficazes, mais verticais, mais objetivos, muito mais agressivos no último terço", disse Pepa.

O técnico lembrou que o Paços é "uma equipa muito pressionante, que gosta de ter e recuperar a bola rápido, e isso faz com que a equipa não tenha espaço nas costas da equipa adversária e esteja "obrigada a jogar um pouco para trás e para o lado para recomeçar o ataque".

"Temos todos a noção e sentimento da necessidade de alterar não só o sistema, mas o comportamento. Podem chover pinhas, podem estar 30 graus ou 40 [na Madeira], mas, com inteligência, muita maturidade dentro de campo, com os nossos olhos postos na baliza adversária, vamos procurar inverter em campo este pior ataque da Liga", sublinhou.

Pepa falou de um "Marítimo com boas individualidades", de "um campo onde há normalmente muita humidade e de uma temperatura muito diferente da habitual no continente", e apelou "à alma da equipa" para "um jogo de tripla".

O Paços de Ferreira, que é 16.º, com 16 pontos, está no limite da permanência e defronta o Marítimo, no 14.º lugar, com 21, na Madeira, a partir das 15 horas de domingo, em jogo da Liga NOS com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Braga.