Pepa quer resolver manutenção do Paços de Ferreira já hoje nem que... chovam pedras

O P. Ferreira pretende resolver em definitivo as contas da permanência no jogo desta tarde, frente ao Moreirense, um adversário que atravessa um bom momento, mas que não inviabiliza a ambição de Pepa.

"Só me assusta um bocadinho a temperatura e a hora do jogo. Mas podem chover pedras, podem estar 40 e tal graus, que iremos dar todas as condições para estarmos bem e tranquilos e não há nada que nos vá atrapalhar, não há desculpas de nada", garantiu o treinador, que espera uma resposta positiva da sua equipa. "Só estamos dependentes do que fizermos dentro de campo e é com essa vontade e força que queremos ir lá buscar os três pontos, contra uma equipa que está muito bem, mas queremos chegar a Paços com o objetivo conseguido", registou.

Sobre a goleada sofrida frente ao Sp. Braga (1-5), Pepa considerou um acidente no percurso. "Somos os mesmos, não mudamos a nossa forma de estar ou de trabalhar consoante os resultados, e estávamos muito mal se assim fosse", concluiu.