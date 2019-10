O Paços de Ferreira defronta amanhã o Rio Ave, naquele que será o centésimo jogo de Pepa como treinador na 1.ª Liga. Uma marca o que deixa orgulhoso, principalmente por ter do outro lado Carlos Carvalhal. "Será para mim um motivo de orgulho ser apadrinhado por ele, um treinador com um currículo que dispensa apresentações, mas que seja com uma vitória da minha equipa", referiu, antevendo muitas dificuldades.





"O Rio Ave tem muita qualidade individual e coletiva. Tem jogadores muito criativos no meio e um goleador que é inteligente da forma como se movimenta dentro e fora da área", acrescentou.Para este jogo, Maracás é o único indisponível, devido a problemas físicos.