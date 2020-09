Pepa quer ver adeptos de volta aos estádios

Pepa fez a antevisão do jogo de Portimão, onde colocou o foco na vitória. Mas parte do discurso incidiu sobre a ausência de público: "Houve tempo para as coisas terem sido estudadas e termos alguns adeptos. Os recintos são grandes, ao ar livre e dava para espalhar pessoas pelas bancadas. Custa-me perceber porque não acontece."