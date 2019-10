Pepa: «Queremos chegar à final-four»

O P. Ferreira inicia amanhã a participação na Taça da Liga numa receção ao Marítimo. Pepa quer a final four e até fala em chegar à final..."Queremos chegar à final four. O Paços já esteve numa final desta competição e queremos repetir. Vamos agora jogar em casa com o Marítimo e depois vamos a Penafiel. Queremos discutir o apuramento com o Sp. Braga na última jornada", disse, no final desta manhã, o treinador dos castores na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel.Quanto ao adversário, Pepa vê uns insulares com "boas individualidades", reconhece as qualidades de Nuno Manta que conhece muito bem, pois trabalhou com ele no Feirense em 2015/16. Contudo,o treinador diz estar apenas e só "focado no Paços".Bruno Santos, castigado, é a única baixa dos pacenses.