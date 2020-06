Pepa: «Queremos olhar para este jogo sem tremedeiras»

O treinador Pepa disse esta terça-feira querer um Paços de Ferreira de "muita qualidade" e sem pressão frente ao Tondela, um adversário direto que os pacenses podem ultrapassar na classificação, na 28.ª jornada da Liga NOS.

Em conferência de antevisão ao jogo de quarta-feira, Pepa relativizou o triunfo do perseguidor Portimonense (3-1, na receção ao Marítimo), a primeira equipa em zona de descida, focando-se no jogo em Tondela.

"O que interessa é o jogo de amanhã [quarta-feira]. Temos de fazer o nosso trabalho e estarmos preocupados com o que controlamos. Há uma possibilidade de ultrapassarmos uma equipa na classificação, é algo que queremos, mas sem dramatismos e alarmismos de ser um jogo de vida ou de morte. Longe disso, será um jogo para desfrutar e colocar em campo o que temos feito", disse Pepa.

Para o técnico pacense, o objetivo definido para Tondela é "apresentar um jogo com muita qualidade e, aliado a isso, os golos e os pontos", para ajudar o mais depressa possível o Paços a alcançar a desejada permanência.

"Espero um grande jogo, tendo a oportunidade de ficarmos próximos das equipas que nos permitem continuar a olhar em frente e subir na classificação. Queremos olhar para este jogo como se fosse o último, mas sem precipitações, sem tremedeiras", acrescentou.

Pepa volta a reencontrar o Tondela e deixou elogios à equipa que orientou nas duas últimas épocas e meia, considerando-a "fortíssima nas transições, muito objetiva e forte na recuperação da bola".

"A estrutura é praticamente a mesma, é um clube que me diz muito por tudo o que passei lá. Conheço alguns jogadores, mas o que temos visto é uma equipa fortíssima nas transições, é uma equipa muito objetiva e forte na recuperação da bola", advertiu.

O técnico observou que o Tondela "consegue ser muito compacto nos seus jogos e depois consegue atacar na profundidade, com jogadores como o Xavier, Murilo, Ricardo valente, e até o próprio Ronan, num jogo muito direto".

"É uma equipa muito competente e muito forte nas transições, que aproveita para fazer a diferença, mas sabemos o que vamos encontrar", concluiu.

Simão Bertelli e Murilo estão lesionados e falham o jogo em Tondela, o mesmo acontecendo com Diaby e Adriano Castanheira, que cumprem um jogo de suspensão.

Um ponto separa as duas equipas na classificação, com vantagem para o Tondela, 14.º da classificação, com 29 pontos, enquanto o Paços está no 16.º lugar, com os mesmos 28 pontos do Marítimo (15.º), que tem mais um jogo.

O Tondela-Paços de Ferreira realiza-se no estádio João Cardoso, na quarta-feira, às 19:00, e terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Lisboa.