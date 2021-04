Pepa defende Eustáquio das acusações de Jorge Jesus: «Não admito que digam isso»

Pepa não gostou das palavras de Jorge Jesus sobre Stephen Eustáquio. O treinador do Benfica criticou a entrada do médio do Paços sobre Weigl - pelo qual foi expulso -, dizendo mesmo que multaria o futebolista por aquele lance. O timoneiro pacense ripostou assim:





"O Stephen é dos melhores profissionais que treinei até hoje. Portanto, não tem maldade nenhuma, tentou ganhar a bola. Espero que o Weigl esteja bem mas não há maldade. Temos de ter cuidado com o que dizemos, não admito que digam isso, ele é dos melhores profissionais que já treinei", disse Pepa à Sport TV, desvalorizando a expulsão para a goleada sofrida, por 5-0."Resultado pesado, mesmo com Jordi a fazer uma boa exibição. Mesmo com menos um podíamos ter feito mais, não me vou agarrar à expulsão. Estávamos bem no jogo e foi pena, mas mais do que isso há erros que não podemos cometer. Sofremos três golos em 10 minutos e isso pesou muito. O cansaço depois pesou, o não ter bola. Foi ingrato e queríamos muito discutir este jogo. Entrámos bem mas se já era difícil 11 contra 11, depois tornou-se praticamente impossível", analisou Pepa.O primeiro golo, de Diogo Gonçalves, resultou de uma perda de bola na saída em posse perto da sua área. No entanto, Pepa diz que não é por isso que vai alterar o ADN da sua equipa: "não se trata de abdicar, não quero morrer com as ideias, quero é viver com elas. Mas sabíamos da pressão forte do Benfica após a perda. E é preciso depois manter o equilíbrio emocional."