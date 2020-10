Pepa: «Saímos daqui frustrados pelo resultado»

Não foi o resultado que Pepa queria, mas o Paços de Ferreira saiu esta sexta-feira de Guimarães com uma derrota por 0-1, em jogo a contar para a 3.ª jornada da Liga NOS, num encontro que ficou resolvido graças a um golo de André André.





No final do encontro, Pepa assumiu que o resultado não foi o que a equipa queria levar para casa, mas assumiu satisfação pela prestação dos seus jogadores dentro de campo."Não entrámos muito bem nos primeiros 15 minutos. Na recuperação de bola, não estávamos a sair da pressão. A partir dos 15 minutos, pegámos no jogo e tivemos várias oportunidades, com jogo fluido por dentro e por fora. Saímos daqui frustrados pelo resultado. São as vitórias morais que não existem, mas foi uma exibição muito conseguida pelos jogadores", começou por dizer o técnico pacense, em declarações no final da partida."O Bruno Varela [guarda-redes do Vitória de Guimarães] foi o melhor jogador em campo. Não tenho problemas nenhuns em reconhecer quando o adversário é superior. Hoje, o Paços foi superior ao Vitória. Temos de manter este volume ofensivo, porque a bola vai entrar. Estaria preocupado se não tivéssemos criado oportunidades, mas criámos.""Fomos infelizes em Portimão, no penálti no último minuto dos descontos [falhado por Douglas Tanque], mas eu não vou crucificar alguém por uma má decisão [Fernando Fonseca, que cometeu penálti sobre Rochinha]. Fez um bom jogo, mas foi infeliz nesse lance. Ele sabe que teve uma abordagem infeliz. Vou-me agarrar ao que a equipa fez de bom.""Nunca me vou lamentar de quem não está [relativamente aos casos de covid-19 detetados em Diaby e em João Amaral]. São jogadores importantes, como são todos os outros. Se o processo estiver identificado e todos souberem o que têm de fazer dentro de campo, conto com eles.""Queria dar os parabéns ao Rio Ave, porque caiu de pé [no 'play-off' da Liga Europa] e o futebol português saiu valorizado", concluiu.