Pepa: «Saímos frustrados, porque queremos sempre ganhar»

O Paços de Ferreira viu interrompida a série de seis triunfos consecutivos na Liga NOS ao empatar sem golos na receção ao Portimonense. No final do encontro, Pepa, técnico dos castores, admitiu que os algarvios colocaram muitas dificuldades.





"Somos ambiciosos e queremos muito olhar para cima, mas hoje ficou visível a complexidade dos jogos e do campeonato. Foi um jogo muito difícil, frente a uma equipa muito bem orientada e agressiva, com boas individualidades, em que a vitória podia ter caído para qualquer equipa. Tentámos tudo para vencer, nem sempre bem, é certo, mas o mais importante é somar pontos e, neste aspeto, estou satisfeito", afirmou Pepa, em conferência de imprensa."Temos alguma dificuldade quando se entra no jogo muito direto, mas, mesmo assim, conseguimos ter uma atitude competitiva no limite. Saímos frustrados, porque queremos sempre ganhar e tudo fizemos para o conseguir, correndo até o risco de perder, mas somámos, não sofremos, e aceitamos o resultado", acrescentou.Apesar de o Paços ocupar o quinto lugar, Pepa reconhece que "o grande e principal objetivo é a permanência, mas não vamos pensar pequeno".