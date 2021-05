Pepa satisfeito com a equipa apesar do empate: «Mais um grande jogo a roçar a excelência»

Pepa mostrou-se inconformado com o empate a um do P. Ferreira diante do Marítimo, no encontro que abriu a 32.ª jornada da Liga NOS.







"Procurámos ganhar, não conseguimos, mas o que fica é mais um grande jogo do Paços, a roçar a excelência", frisou.

"O empate sabe a pouco por tudo o que fizemos. A segunda parte foi boa, mas a primeira roçou a excelência. Tivemos volume ofensivo, oportunidades de golo, mas faltou eficácia. Neste tipo de jogos, uma pequena distração pode ser fatal. Sofremos o empate, com mérito do Marítimo", apontou o treinador dos castores na conferência de imprensa, na qual o presidente do clube confirmou a saída do técnico português no final da época Ainda sobre a partida, Pepa considerou que os madeirenses melhoraram no segundo tempo e procuraram defender o resultado. "Na segunda parte, o Marítimo esteve mais confortável. Com o empate baixou as linhas e foi perigoso no contra-ataque. Tiveram uma oportunidade e nós duas", frisou, destacando ainda a exibição da sua equipa, apesar de não ter somado os três pontos.