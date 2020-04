Pepa: «Sinto falta da relva»

O treinador Pepa abordou pela primeira vez as circunstâncias que resultaram no momento de pausa que o futebol português atravessa devido ao período de quarentena imposto pela COVID-19.





Testemunho do responsável pacense à Liga Portugal a admitir a fase de ansiedade que o plantel começa a sentir pelo facto de estarem parados há quatro semanas, mas também a "responsabilidade e profissionalismo total no trabalho".Como tem vivido estas últimas semanas com a pandemia do COVID-19?Com muita responsabilidade em relação às medidas impostas e pedidas pela OMS e DGS. Estou muito mais atento aos meus pais devido à idade e saúde.Sendo treinador de Futebol Profissional, quais as alternativas que tem para exercer o seu trabalho?Esta situação dá-nos a possibilidade para assistir a algumas discussões gerais sobre o futebol. Assisto sempre pelo menos a um jogo por dia, seja do FC P. Ferreira, dos adversários ou a partidas de outras épocas. É importante gerir da melhor maneira possível o estado emocional dos jogadores, assim como a sua capacidade física e os níveis de stress e ansiedade.Além do trabalho diário, como é que ocupa o seu tempo livre?Tirando a questão do futebol, que me ocupa uma fatia grande do dia-a-dia, tenho sempre tempo para ver desenhos animados com a minha filha mais nova, de quatro anos, com quem também faço puzzles, pinturas ou brincadeiras de legos.Com a minha mulher e com a minha filha de 13 anos, normalmente vemos um filme, de dois em dois dias, sempre que possível baseados em factos verídicos. Também assistimos a séries como a "Casa de Papel", "Vis a Vis", "Rainha do Sul" e "OJ Simpson".Estando em contacto com o restante plantel, como vê o estado de espírito da equipa?Vejo o plantel com responsabilidade e profissionalismo total no trabalho que efetuamos. Mas também é verdade que nesta quarta semana, já sentimos o grupo com relativa ansiedade.Que atividades sugere aos portugueses para se entreterem por casa?Sugiro os jogos de tabuleiro e cartas, mas também a leitura de livros ou artigos que gostem. É importante tentar estar atualizado, mas sem estar sempre ligado ou sentado a ver notícias. Por outro lado, ter imaginação para uns bons cozinhados, dar largas à imaginação e experimentar pratos novos.Pessoalmente, o que é que sente mais falta de fazer diariamente e qual será a primeira coisa que lhe vem à cabeça fazer quando terminar o período de quarentena?O que sinto mais falta é da relva, do balneário, do treino e da bola (risos). Tenho mesmo muitas saudades de fazer o que mais gosto. A minha grande paixão é o futebol e sinto mesmo muita falta.Por fim, quer deixar alguma mensagem ao país?Vamos ser responsáveis, pacientes e acima de tudo termos todos a certeza de que a escuridão que nos assola, rapidamente será iluminada. Estamos juntos e precisamos de ser verdadeiramente unidos neste momento e no que está para vir.