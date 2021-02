Pepa sonha com a Europa: «Quem pensa pequeno, não vai conseguir coisas grandes»

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, admitiu que olha para o apuramento para a Liga Europa, depois do triunfo caseiro (2-1) sobre o V. Guimarães, que permitiu igualar provisoriamente o Benfica no 4.º lugar.





"O sonho [da Europa] existe. Se podemos olhar para cima, não vamos olhar para baixo, devendo estar apenas focados no próximo adversário. Quem pensa pequeno, não vai conseguir coisas grandes e nós queremos coisas grandes, mas sempre com os pés no chão", afirmou Pepa."Pelo que representa para nós, pela gravidade da lesão, os três pontos são para o Diaby. Contra uma boa equipa, fizemos um jogo tremendo, umas das melhores exibições da época, penso que por aí está tudo dito. Foi um bonito golo do João Pedro, que tem características diferentes do Douglas Tanque e do Dor Jan, o que dá coisas diferentes e é bom", acrescentou o técnico dos pacenses."O Stephen [Eustáquio] é a extensão do treinador dentro do campo. Pelo que joga e, acima de tudo, a inteligência que ele tem, é um monstro dentro de campo e isso é gratificante para todos nós", elogiou.