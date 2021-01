Pepa: «Sp. Braga é a equipa mais difícil do campeonato»

O treinador do P. Ferreira abordou esta tarde o jogo de amanhã (15H30) com o Sp. Braga e não tem dúvidas de que vai defrontar a equipa mais complicada da Liga NOS.





"Para mim é a equipa mais difícil do campeonato, não é a que tem mais palmarés em Portugal, é verdade, mas o Carlos Carvalhal está a fazer um trabalho impressionante. Pela qualidade de jogo, as dinâmicas que apresenta, que tanto é a três, a cinco, ou até uma linha de quatro, a forma diversificada como ataca, enfim, são sistemas muito difíceis de anular. Isto vai exigir o melhor Paços, que só assim conseguirá vencer. Também gostamos desses desafios, estamos ansiosos que chegue o jogo. O Braga é a equipa com uma dinâmica ofensiva incrível, uma qualidade individual e coletiva tremenda, aliada ao facto de os jogadores estarem juntos há muito tempo. Estamos a falar do Esgaio, Sequeira, Paulinho, Fransérgio, os irmãos Horta, entre outros, e depois quem veio acrescentou qualidade", sublinhou.Em caso de vitória, o P. Ferreira ficará a apenas 2 pontos do Sp. Braga, mas esse cenário não altera o foco de Pepa. "Parece que às vezes se cria um tabu por falar de competições europeias. O nosso objetivo é claro, a permanência. Agora, paga-se para sonhar? Nunca me cobraram nada, uns são mais ambiciosos que outros. Medo de falar? Zero. Agora, o peixe morre pela boca, estamos a fazer o nosso trabalho, sabemos que ainda vamos perder no campeonato e é preciso estar preparado para quando o barco começar a meter água, termos a capacidade de a tirar de lá. Ninguém nos vai retirar o desejo de procurarmos um sonho, mas não precisamos estar a falar disso. Se ficamos muito pavões temos problemas, mas se metermos a cabeça na areia, não vemos os problemas de frente", sustentou.Pepa abordou ainda a chegada de Rebocho, lateral-esquerdo com quem já trabalhou no Moreirense. "Para além da qualidade que todos reconhecem, é um miúdo impecável. Encaixa que nem uma luva e irá comprovar isso dentro de campo", concluiu.Jorge Silva é o único impedido por lesão, enquanto o habitual titular Luther Singh está cedido pelos bracarenses e não pode ir a jogo.