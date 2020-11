Pepa: «Taça da Liga? Vamos pela calada e acreditamos»

O P. Ferreira somou o segundo triunfo consecutivo na Liga ao bater (2-0) o Famalicão no arranque da 8.ª jornada. Na reação à partida, Pepa mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa perante um adversário difícil..





"O Famalicão foi uma equipa que nos causou dificuldades, mas baixámos o bloco e mantivemos as linhas juntas, o que nos permitiu controlar as várias fases do jogo. O jogo teve duas partes distintas: na primeira dominámos na posse e no volume ofensivo, na segunda, por mérito do Famalicão, baixámos as linhas, mas, ainda assim, criámos as melhores oportunidades, pelo Luther, João Amaral e Tanque", afirmou, em conferência de imprensa."Não falam de nós, por um lado é bom, porque dá para picar os jogadores. Vamos pela calada e acreditamos. Estamos focados nesse curto objetivo e ambicionamos muito lá chegar. A partir do momento que é possível sonhar, vamos sonhar com isso. Se não conseguirmos, parabéns a quem lá chegar".