Pepa: «Talvez tenha sido o nosso melhor jogo»

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, analisou o empate sem golos na receção ao Rio Ave em duelo que abriu a 8ª jornada do campeonato. Na flash interview, o técnico destacou a qualidade apresentada pelas duas equipas.

"Jogo trancado? Há uma equipa com qualidade do outro lado... Tenho de reforçar o grande jogo que foi aqui. Às vezes há 0-0 em que apetece dormir. Aqui não. Houve oportunidades, entusiasmo e as equipas a tentar desbloquear", afirmou Pepa em declarações à Sport TV.

O treinador dos castores elogiou os seus atletas e acredita que "este é o caminho" para cumprir os objetivos. "Tenho de valorizar os jogadores do Paços. Não é fácil estar na cauda da tabela e fazer este jogo. Este é o caminho, acreditar no trabalho e no processo. Foi pena não termos conseguido a vitória, tudo fizemos, mas tenho de reforçar a qualidade. Os primeiros 30 minutos foram fantásticos e talvez tenha sido o nosso melhor jogo, até porque não sofremos golos. Esteve bem a nossa linha defensiva, que começa no ataque e acaba no Ricardo. Foram fantásticos", sublinhou.



Confrontado com a situação dos pacenses, que estão em zona de descida, Pepa assume que a equipa vai manter-se fiel ao trabalho que tem realizado. "Há duas formas de lidar com esta situação quando estamos abaixo da linha de água. Uma é fecharmo-nos cá atrás e estar à espera da sorte. Nós não, fizemos o que trabalhamos. Assumimos o jogo, criámos por dentro e por fora. Estou muito satisfeito. Contra uma grande equipa. Merecíamos mais, mas o futebol é feito de golos", concluiu.