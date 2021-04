Pepa: «Temos de fazer mais e melhor»

Pepa assumiu o óbvio após a derrota do Paços de Ferreira na receção ao Farense.





"Faltou tudo, mais intensidade e saber jogar para a frente", reconheceu o treinador dos castores, salientando que a "classificação não tem nada que ver com a qualidade da equipa do Farense". "Eles ganharam praticamente os duelos todos. Colocámo-nos a jeito. A partir dos 20 minutos, ainda equilibrámos e até ficámos um pouco por cima. Mas a segunda parte é completamente do Farense e a vitória é mais do que justa. Temos de fazer mais e melhor", concluiu.