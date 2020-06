Pepa: «Tivemos muita personalidade»

Pepa, técnico do P. Ferreira, deu os parabéns aos atletas. "Foram fantásticos. Não dominámos mas controlámos. Tivemos muita personalidade e critério, com algumas dificuldades nas bolas longas, mas fomos controlando dentro do possível. É uma vitória muito importante. Nesta retoma fazer 9 pontos em 4 jogos é fantástico, a equipa tem estado a crescer", explicou o técnico, destacando "o esforço que a direção fez em janeiro para retocar o plantel".