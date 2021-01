Pepa: «Três pontos importantes na nossa caminhada»

Pepa mostrou-se satisfeito pelo triunfo (2-0) conseguido, este domingo, pelo Paços de Ferreira na receção ao Rio Ave, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS, afirmando que os seus jogadores estiveram "fantásticos", desvalorizando quaisquer erros defensivos dos vilacondenses na origem dos dois golos pacenses.





"Foi uma grande vitória e uma exibição fantástica. Os jogadores foram fantásticos, fizeram um jogo consistente, quase sem cometer erros. Neste jogo, não foram os erros individuais do Rio Ave que fizeram a diferença, foi a nossa intensidade", começou por dizer Pepa, em declarações à Sport TV no final do encontro."Fizemos a pressão certa, porque sabíamos que o adversário gosta de esticar o jogo, com destaque para o Luiz [Carlos], que foi fantástico nesse aspeto. Foram três pontos importantes na nossa caminhada. Mostrámos a nossa identidade e ideia de jogo", concluiu.