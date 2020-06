Pepa ultima alternativas

O técnico Pepa está obrigado a mexer na equipa para a deslocação a Vila do Conde, uma vez que o lateral Oleg e o extremo Castanheira, dupla que foi titular na receção ao V. Guimarães, no último jogo oficial, está afastada das opções, devido a castigo e lesão, respetivamente. Também o guardião Simão Bertelli e o avançado Murilo são cartas fora do baralho. Por outro lado, conforme o que está estipulado no protocolo da retoma, o plantel volta a realizar hoje mais um teste de despistagem à Covid-19.