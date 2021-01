Pepa: «Vamos defrontar uma equipa que sofre poucos golos»

O treinador do Paços de Ferreira pretende manter a senda das boas exibições no jogo de amanhã, no Jamor, e acredita que a sua equipa está preparada para ultrapassar o Belenenses, apesar de reconhecer dificuldades.





"Vamos defrontar uma equipa que sofre poucos golos. E quem sofre poucos golos fica mais perto de ganhar. Mas o nosso trabalho é igual e temos de ter a capacidade de analisar, perceber onde os podemos ferir e agredir o adversário. Estamos preparados para encontrar uma equipa que procura o futebol mais direto e, nesse sentido, temos que ser perfeitos e depois é nosso desafio continuar a marcar golos", referiu Pepa, que aptou por relativizar o sistema tático habitualmente utilizado por Petit. "Às vezes é um mito jogar com uma linha de cinco defesas, como se isso fosse sinónimo de não sofrer golos. É verdade que o Belenenses sofre poucos golos, mas ainda vimos uma equipa [Famalicão] a jogar no mesmo sistema e sofreu quatro golos. Também há o contrário, ter muitos homens na frente não significa que vamos marcar golos. Interessam são as dinâmicas, os caminhos e as zonas onde podemos criar superioridade", explicou.Pepa analisou ainda o primeiro reforço de inverno: "O Cristian Parano tem que crescer muito em termos de capacidade física, nomeadamente a resistência. Isso requer muita adaptação. Tem um potencial tremendo, mas temos de dar tempo para crescer. Vai ser preciso tempo e paciência, porque talento tem ele", concluiu.Marcelo está recuperado e será titular no eixo da defesa.