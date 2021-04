Pepa: «Vejo o Boavista a jogar com muita cabeça»

O P. Ferreira desloca-se amanhã ao Estádio Bessa com a missão de quebrar o ciclo de duas derrotas consecutivas na Liga NOS e retomar o caminho das vitórias, para manter firme o 5.º lugar. Um jogo que Pepa considera difícil, em função da qualidade do Boavista.





"É uma equipa que tem tido coração e alma e vejo o Boavista a jogar com muita cabeça. Têm mantido equilíbrio emocional, mesmo quando jogam com menos um jogador. Por isso, não vejo um adversário desesperado, longe disso, sabe o que quer e está muito bem orientada. E quando as individualidades estão ao serviço do coletivo, torna-se uma equipa ainda mais competitiva", referiu o treinador, sublinhando, porém, que "dependemos de nós e temos de estar ao nosso nível, mesmo sabendo que o ponto fica cada vez mais caro à medida que o campeonato se aproxima do fim. Devemos ter tranquilidade e muita inteligência dentro de campo", acrescentou.As duas derrotas consecutivas do Paços de Ferreira, frente a Famalicão e Sporting, não preocupam o treinador pacense. "Não traz peso nenhum. Devemos ter a capacidade e a humildade de perceber os adversários que encontrámos pela frente. Estas derrotas já fazem parte do passado", concluiu.Marco Baixinho, Diaby (lesionados) e Stephen Eustáquio (castigado) são baixas certas para o embate de amanhã.