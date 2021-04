O Paços de Ferreira voltou às vitórias na Liga NOS, cinco jogos depois, após derrotar o Belenenses SAD por 1-0, no encontro que abriu a 30.ª jornada da competição. O encontro só ficou resolvido nos minutos finais com João Pedro a converter o penálti com sucesso.





"Era um jogo para ter muita bola e paciência, mas era muito perigoso com o Belenenses a ter oito jogadores de frente para a bola, o que se tornou difícil", considerou Pepa após o final da partida, destacando depois a exibição dos seus jogadores."A nossa segunda parte foi mais incisiva no último terço, com a colocação de mais homens junto do Tanque, tentámos e conseguimos. A vitória assenta-nos muito bem, com uma boa exibição, nem sempre com nota artística", concluiu o treinador dos castores.