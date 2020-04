Pintar município de amarelo

O Paços de Ferreira comemora hoje o seu 70º aniversário, mas as medidas de contingência decretadas em todo o país, por causa da COVID-19, impedem a direção de celebrar a efemeridade como o tem sido tradicional todos os anos.





Para evitar o total isolamento da comunidade, os responsáveis pacenses lançaram o repto aos sócios e adeptos do clube para colocarem um adereço do clube, seja um cachecol, bandeiras ou uma camisola camisola, nas suas habitações de modo a pintarem o município com as cores do clube."Não estaremos juntos, não cantaremos os parabéns em conjunto, mas teremos, como sempre, um amor que nos une. Peguem nos vossos cachecóis, nas vossas bandeiras. Levem-nos até às vossas varandas ou janelas. Tirem uma foto, filmem e enviem as vossas mensagens de parabéns", solicitaram os pacenses, com a promessa de serem colocadas todas as imagens nas redes sociais do clube.Os interessados em participar poderão enviar uma fotografia para marketing@fcpf.pt ou mensagem privada para a página de Facebook do clube.