A planificação da nova temporada do P. Ferreira já está a ser coordenada pelo novo treinador, Vítor Oliveira, que pretende a contratação de reforços para todas as posições do terreno. O ataque é um dos sectores prioritários e Pires é um jogador que interessa para a posição de ponta-de-lança. O veterano avançado, de 37 anos, foi há duas épocas um dos elementos determinantes na subida de divisão do Portimonense, contribuindo com 23 golos nos 42 jogos realizados. Na época passada, Pires foi menos utilizado (21 jogos na Liga) e marcou 7 golos, dois dos quais ao P. Ferreira no jogo que ditou a descida dos castores.

Vítor Oliveira conhece bem as qualidades do jogador, em quem vê uma boa solução para aumentar o poder de finalização da equipa. No entanto, Pires tem mais um ano de contrato com o Portimonense e a sua mudança para Paços de Ferreira apenas será possível se o jogador conseguir a desvinculação com o clube algarvio.

Por outro lado, o plantel pacense pode ficar sem qualquer ponta-de-lança oriundo da época passada, uma vez que Bruno Moreira já se transferiu para o Rio Ave e Rabiola não renovou, ficando apenas Luiz Phellype com contrato. O brasileiro esteve em evidência na equipa pacense, despertando o interesse de vários clubes, inclusive do Sp. Braga, mas a saída apenas será possível mediante um pagamento pelo valor do seu passe.

Autor: José Santos