Plantel empenhado no ‘trabalho de casa’

Os jogadores do plantel do P. Ferreira estão a cumprir à risca as indicações recebidas pela equipa técnica e têm realizado em casa os trabalhos individuais para manter a forma física. Para demonstrar a evolução dos trabalhos, o clube partilhou nas redes sociais algumas fotografias com os capitães da equipa a realizarem vários exercícios, num cenário que vai continuar por tempo indeterminado.

De resto, Welthon, Adriano Castanheira, Marcelo e Bruno Santos continuam a receber indicações específicas do departamento médico para continuarem com o processo de recuperação dos problemas físicos.