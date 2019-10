Poupanças no P. Ferreira proporcionam novas oportunidades

O P. Ferreira vai apresentar-se em Loulé sem alguns dos jogadores mais influentes da equipa. Os habituais titulares Bruno Teles, Luiz Carlos, Murilo e Welthon ficaram fora das opções do treinador Pepa, o que vai permitir a possibilidade de alguns dos menos utilizados somarem minutos e ajudar a equipa a seguir em frente na Taça de Portugal.Nesse sentido, perspetiva-se mudanças em todos os sectores do terreno, a começar na baliza, prevendo-se a estreia de Marco, enquanto na defesa, Oleg e André Micael deverão ocupar as vagas de Bruno Teles e Marco Baixinho, que deverá começar no banco. Na zona intermédia, Rafael Gava deve ser a aposta para substituir Luiz Carlos, enquanto na frente Yago é o favorito para ocupar o lugar de Murilo e Douglas Tanque a posição que tem sido entregue a Welthon.Para Pepa, este será o arranque de uma competição muito especial. "É um sonho de criança chegar a uma final da Taça de Portugal e, para o P. Ferreira, seria repetir o feito de 2009. Temos a ambição de voltar a fazer história e colocar o topo do Jamor vestido de amarelo", afirmou Pepa, na antevisão ao encontro.Jorge Silva, a cumprir castigo, é a única baixa no plantel pacense para o encontro deste sábado à tarde, no Estádio do Algarve.