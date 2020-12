Presidente do P. Ferreira aborda 'intencionalidade' na arbitragem: «Confio nas intenções»

O presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, afirmou esta sexta-feira à Antena 1 que não acredita que a equipa de arbitragem do jogo de hoje em Alvalade, para a Taça de Portugal (21h15) esteja condicionada após as declarações dos dirigentes leoninos na sequência do jogo com o Famalicão, afirmando mesmo que no dia em que acreditar que há intencionalidade dos árbitros em prejudicar ou beneficiar então será o dia em que abandonará o futebol.





"Não temo que exista qualquer condicionalismo. Confio sinceramente nas intenções, não é a intencionalidade, e as intenções dos árbitros são de fazer o melhor que podem, e que erram com certeza. No dia que eu verdadeiramente acreditar que aquilo que pode falhar não é a falta de qualidade mas a intencionalidade, nesse dia eu saio do futebol", afirmou."O que acho grave, e não estou a falar do caso em concreto, é que neste momento o que paira em torno da arbitragem é uma censura contra a intencionalidade. E se achamos que o que está em causa é a intencionalidade de prejudicar ou beneficiar, então temos de assumir que não temos condições para ter campeonatos a decorrer e não há provas. Agora quando falamos de erros... Convido todos a fazer de uma forma desprendida uma análise no final da época para ver quem é que verdadeiramente é prejudicado ou beneficiado", referiu ainda Paulo Meneses.