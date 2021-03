Presidente do P. Ferreira agastado com alegado interesse do V. Guimarães em Pepa

O presidente do P. Ferreira, Paulo Meneses, desconhece qualquer interesse do V. Guimarães em Pepa, que seria o eleito para render João Henriques no caso de saída deste do Berço a breve trecho.





Em declarações a, o líder dos castores mostra-se agastado com o cenário que está a ser veiculado. "Não sabemos de nada. Estamos contentes com o trabalho do Pepa e muito estranharia que o V. Guimarães estabelecesse qualquer contacto com o nosso treinador quando está a lutar com o P. Ferreira pelos mesmos objetivos no campeonato", asseverou Paulo Meneses.Note-se que, a dez jornadas do final da 1ª Liga, os pacenses encontram-se em 5º lugar, com 44 pontos, seguindo-se o V. Guimarães com 35 pontos, ambos em posições de acesso à nova competição europeia que se estreia em 2021/22, a Conference League, perseguidos pelo Santa Clara com 32 pontos.Pepa, de 40 anos, tem sido alvo frequente de rumores de mercado, mas apesar de se encontrar em final de contrato, só poderá deixar a Capital do Móvel antes do final da época no caso de ser alcançado um acordo entre todas as partes.