Presidente do P. Ferreira arrasa Jorge Jesus: «Multava-o pela forma indigna como se referiu a Eustáquio»

Paulo Meneses arrasou Jorge Jesus na sequência das críticas do treinador do Benfica a Stephen Eustáquio, após o Paços de Ferreira-Benfica (0-5). O técnico encarnado havia dito que se fosse líder do clube pacense multava o médio pela entrada sobre Weigl que lhe valeu a expulsão e que aquele lance "não era de um profissional". Palavras que mereceram resposta do responsável dos castores.





"Se eu fosse presidente dele multava-o pela forma indigna como se referiu a um profissional de excelência. Mas é só mais uma pérola de um grande treinador que não tem outras dimensões, infelizmente", disparou Paulo Meneses, em declarações aRecorde-se que já antes o treinador do Paços, Pepa, tinha manifestado o seu repúdio pelas palavras de Jesus: "O Stephen é dos melhores profissionais que treinei até hoje. Portanto, não tem maldade nenhuma, tentou ganhar a bola. Espero que o Weigl esteja bem mas não há maldade. Temos de ter cuidado com o que dizemos, não admito que digam isso, ele é dos melhores profissionais que já treinei."