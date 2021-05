Paulo Meneses foi à sala de imprensa, depois do jogo com o Marítimo, confirmar a saída de Pepa no final da temporada. O presidente do P. Ferreira aproveitou para elogiar o treinador, antes de se despedir com um sentido abraço.

"É aqui [sala de imprensa] que se formaliza a união das equipas técnicas. Para não alimentar o que possa ser tabu, informo que acertámos há alguns dias com um timing para que as coisas fossem comunicadas… todos sabem que foi apresentada uma proposta de renovação ao Pepa, conversámos várias vezes, mas o Pepa entendeu que a ligação devia terminar no final da época. Com a mesmíssima elevação, chegámos à conclusão que os caminhos se vão separar", começou por dizer Paulo Meneses, admitindo depois que a aposta em Pepa num momento delicado da equipa foi acertada. "Chegou no dia 2 de setembro 2019. Na altura não tinha a certeza que hoje tenho. Esta é das melhores equipas técnicas que passou por aqui, a nível técnico e humano. Quando acabam estas relações devemos ter a humildade de reconhecer que é com muita pena que vemos a equipa técnica seguir outro rumo e não será no Paços de Ferreira", lamentou.

Paulo Meneses aproveitou para agradecer publicamente o trabalho desenvolvido por Pepa ao conduzir os castores a um lugar nas competições europeias da próxima temporada. "O tempo provou que foi a decisão mais acertada que podíamos ter tido. Um obrigado e um reconhecimento sincero ao Pepa e restante equipa técnica. Tenho a certeza que levarão o Paços para sempre nas vossas vidas, partem, mas ficam", acrescentou.

Pepa foi mais contido nas palavras, referindo apenas que o P. Ferreira "é um clube especial, a decisão foi muito difícil e a palavra é gratidão. Agradecer ao presidente e à sua equipa". Tudo indica que o futuro de Pepa passará pelo V. Guimarães.