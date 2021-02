Presidente do Paços de Ferreira foi à baliza dar moral a Jordi

O Paços de Ferreira venceu o V. Guimarães e o final do jogo ficou marcado por um momento pouco vulgar, mas que é digno de registo. No último lance da partida, o guarda-redes dos castores ia comprometendo numa saída dos postes, num lance que podia dar o 2-2, e Jordi, consciente do erro, ficou inconsolável no final da partida. O presidente pacense apercebeu-se do sucedido e foi até à área dar moral ao brasileiro que tem sido um dos destaques da sua equipa. Um gesto bonito de Paulo Meneses que, seguramente, Jordi jamais esquecerá.