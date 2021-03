O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta sexta-feira a instauração de um processo disciplinar a João Pedro e Sualehe, jogadores do Paços de Ferreira que foram apanhados pelas autoridades numa festa ilegal no passado fim de semana.





Em comunicado, o CD explica que o processo disciplinar tem por base uma "eventual violação do compromisso assumido por todos os atletas e equipas técnicas pelo cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, previsto no Regulamento Covid-19 para a retoma da prática competitiva de futebol, futsal e futebol de praia."Recorde-se que os dois jogadores foram afastados dos trabalhos do plantel orientado por Pepa pela SDUQ do P. Ferreira enquanto os responsáveis pacenses aguardam decisão do tribunal para tomarem medidas definitivas.