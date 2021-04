Quebra de ciclo trouxe confiança ao Paços de Ferreira

O empate alcançado em Vila do Conde (1-1) permitiu ao P. Ferreira quebrar o ciclo negativo de quatro derrotas consecutivas e encarar os jogos que faltam com um pouco mais de confiança. A ideia passa por manter-se firme no 5º lugar e, para evitar dissabores, a equipa de Pepa pretende retomar os caminhos da vitória no jogo de sexta-feira, frente ao Belenenses SAD. Um duelo em que o técnico dos castores já terá Bruno Costa à disposição, depois de ter cumprido um jogo de castigo. Reforço importante para o meio-campo e para o apoio ao trio mais ofensivo.