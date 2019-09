Queixa na FIFA no caso de Seri

O Paços espera receber mais dinheiro da transferência de Seri, do Nice para o Fulham, e já deu entrada uma queixa na FIFA sobre o caso. Os advogados do jogador, agora do Galatasaray, também apresentaram uma queixa contra o Nice na procuradoria da república de França, acusando o clube francês de uma perda de cerca de 700 mil euros do prémio a que Seri tinha direito pela transferência. O negócio fez-se por 12 M€, mas o médio estava avaliado em 18 M€.