Rafael Gava foi a novidade reservada para a apresentação do P. Ferreira

O futebolista brasileiro Rafael Gava foi a novidade reservada para a apresentação oficial do Paços de Ferreira, realizada esta sexta-feira, integrando um plantel sem Nathan Jr. e Gladiador, afastados da lista final, mas com espaço para novos elementos.O médio defensivo, de 26 anos, viu a sua chegada a Portugal atrasada, para poder ajudar o Caxias a subir de divisão, o que não se verificou, mas já treinou hoje com os novos companheiros e, aos jornalistas, definiu-se como um jogador de grupo."Sou aguerrido, um jogador técnico que gosta de ter bola, procurando ajudar e dar opções aos colegas", disse Rafael Gava, preparado para um futebol "mais agressivo e rápido" ao serviço de um clube cujas "referências foram as melhores".Gava integra a lista de 25 jogadores apresentados aos adeptos, numa iniciativa realizada no Museu Municipal, ao contrário dos avançados brasileiros Nathan Jr. e Gladiador, que não vão integrar o plantel. O guarda-redes brasileiro Simão Bertelli, contratado ao Operário Ferroviário, chega na próxima semana e ainda há vagas para o ataque."Ainda temos alguns atletas que vão chegar. Queremos reforçar alguns setores, com o objetivo de construir um plantel competitivo. Não há jogadores titulares, é semana a semana", disse, por sua vez, o treinador Filó, admitindo que espera contar com mais um avançado e um extremo.Para o técnico, debutante na I Liga, "o Paços vai perseguir o objetivo da permanência, comum a cerca de 80 por cento das equipas", procurando consegui-lo "o mais cedo possível" e, "ao mesmo tempo, praticar um futebol que orgulhe os pacenses, mostrando uma equipa organizada, e capaz de potenciar jogadores".O médio Matchoi e o avançado Diogo Almeida são os elementos promovidos da formação ao plantel principal, juntando-se aos oito reforços já garantidos.A apresentação do plantel e dos equipamentos oficiais para a temporada 2019/20 contou com a participação de antigos futebolistas pacenses e juntou nas imediações do Museu Municipal, no centro da cidade, algumas centenas de adeptos.