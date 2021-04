Regressos aliviam Pepa

O treinador do P. Ferreira vai contar com dois jogadores importantes na estrutura da equipa para o duelo com o Farense. O regresso de Stephen Eustáquio às opções, depois de ter cumprido um jogo de castigo, e a recuperação física de Luther Singh constituem boas novidades para Pepa, que assim poderá lançá-los na equipa titular contra os algarvios. O extremo sul-africano foi opção no último jogo com o Boavista, mas não se apresentava nas melhores condições, por ter estado 14 dias em quarentena, e começou no banco de suplentes.