Vítor Oliveira está muito perto de ser oficializado como treinador do Paços de Ferreira para a próxima temporada e, quando esse passo for consumado, ficará confirmado o regresso do responsável pela primeira subida dos castores à 1ª Liga e o consequente título de campeão da então Divisão de Honra.

Esse êxito marcante aconteceu há 27 anos (época 1990/91) e marcou de forma decisiva o início do crescimento sustentado do clube da região do Vale do Sousa, sendo atualmente um dos emblemas com mais presenças consecutivas no principal escalão, interrompida esta época com a descida de divisão. Este percalço pretende ser corrigido de imediato pela estrutura liderada por Paulo Meneses, que vê em Vítor Oliveira a solução ideal para garantir o sucesso.

No entanto, este acordo apenas poderá ser oficializado depois de o clube conseguir a rescisão com João Henriques, que tem mais um ano de contrato, e de Vítor Oliveira se libertar em definitivo do Portimonense, já que o seu vínculo termina apenas a 30 de junho. Vítor Oliveira, de 64 anos, tem demonstrado ao longo da sua carreira uma especial tendência para assumir projetos de subida de divisão e o êxito está registado no número de equipas em que conseguiu colocar no principal escalão: 10 na sua contabilidade pessoal! O Paços de Ferreira foi o primeiro clube em que festejou, mas o seu sucesso ficou também marcado em projetos bem mais recentes, como aconteceu nas subidas ao serviço do Portimonense, Chaves, União da Madeira, Moreirense e Arouca.



Novo diretor desportivo a caminho



A saída a meio da temporada do diretor desportivo, Marco Abreu, deixou uma brecha na estrutura do futebol profissional que deverá ser colmatada em breve. O responsável pela contratação de Paulo Fonseca ainda desempenhou funções na reestruturação do plantel no mercado de inverno, mas abandonou depois o clube, permitindo a entrada de Jaime Sousa para ocupar esse lugar de forma provisória. Seja como for, o nome do novo responsável pelo plantel profissional apenas deverá ser conhecido depois de ser anunciado o novo treinador.

Autor: José Santos