Reims anuncia prologamento de acordo com o Paços de Ferreira até 2024

O Stade de Reims, clube francês da Ligue 1, oficializou no seu site o prolongamento do acordo que tinha assinado com o Paços de Ferreira de 2023 até 2024.





A direção do Reims visitou Paços de Ferreira e foi assinada a nova parceira, que prevê intercâmbios desportivos e trocas de jogadores.Mathieu Lacour, diretor geral do Stade de Reims, elogiou o clube português. "A parceria com o Paços de Ferreira é um acordo estratégico que não deve ser banalizado de forma alguma. Estamos a falar do atual 5.º classificado num campeonato que tem demonstrado a sua competitividade à escala continental", referiu, citado pelo site do clube.