Reims pode dar reforços ao Paços de Ferreira

O P. Ferreira prolongou recentemente a parceria com o Stade de Reims até 2024, pelo que o plantel da próxima temporada deverá ser reforçado com jogadores do emblema francês.

A origem desta ligação remonta ao início desta temporada, mas ainda não produziu efeitos práticos, dado que não houve registo de intercâmbio de jogadores entre os dois clubes ao longo da campanha. Contudo, um dos principais argumentos que conduziu o P. Ferreira e Stade de Reims a oficializarem este protocolo tem como base, precisamente, a troca de jogadores.

Objetivo para otimizar recursos que deverá ocorrer entre os dois emblemas já no próximo defeso, tendo em vista a construção de ambos os plantéis da próxima época.