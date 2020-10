Depois de uma primeira parte quente no P. Ferreira-FC Porto, na qual os pacenses viram um golo anulado a Luther Sing e o FC Porto beneficiou de um penálti já nos descontos, os castores, que viram também o técnico Pepa ser expulso, deram conta da revolta com uma publicação no Twitter.





Ao contrário de uns senhores que andam em campo, não somos mentirosos @davidbrunogaia pic.twitter.com/C9mvZGTDBd — FC Paços de Ferreira (@fcpf) October 30, 2020

"Ao contrário de uns senhores que andam em campo, não somos mentirosos", pode ler-se na publicação, que envia uma indireta à equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida.